Курильщиков электронных сигарет предупредили о риске развития рака

Прямого доказательства, что электронные сигареты вызывают рак, пока нет — для этого нужно не меньше 10 лет наблюдений, рассказал онколог Евгений Черемушкин. По его словам, электронные и обычные сигареты воздействуют через никотин и химические элементы, которые вызывают хроническое воспаление.

Однако хроническое воспаление — одна из причин рака в любой локализации. При курении разрушаются альвеолы лёгких, развивается фиброзная ткань, нарушается гармония организма, и появляются клетки, которые бесконтрольно делятся. Риски онкологии растут. Кроме того, плоскоклеточный рак гортани может провоцировать обычное дыхание, если на слизистую оседают бактерии.

«Организм запоминает все антигены и начинает вырабатывать иммунитет по отношению к ним. Если человек ослаблен, то есть целая группа опухолевых тканей, которая развивается именно в зоне слизистой и верхних дыхательных путей», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Тем временем российские онкологи научились выращивать клетки-киллеры, убивающие рак. Речь идёт о ТИЛ-терапии: из опухоли пациента выделяют лимфоциты, размножают их в лаборатории и вводят обратно. Метод особенно эффективен при меланоме, даже на поздних стадиях возможна полная ремиссия.