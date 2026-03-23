Стармер пожаловался на давление со стороны Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что осознаёт попытки давления со стороны президента США Дональда Трампа через резкие высказывания и публикации в соцсетях. Ранее американский лидер опубликовал в Truth Social ролик с пародией на британского премьера.

«Многое из того, что он говорит или делает, несомненно, направлено на то, чтобы оказать на меня давление. В этом у меня нет сомнений. Я прекрасно понимаю, что происходит, но я не собираюсь колебаться», — отметил Стармер.