МВД планирует отбирать прописку у россиян, если выяснится, что она фиктивная

В России могут начать аннулировать прописку, если выяснится, что она была фиктивной. Такая информация содержится в проекте приказа Министерства внутренних дел, который вынесли на общественное обсуждение.

Гражданина снимут с регистрационного учёта, если будет доказано, что он предоставил фальшивые документы или оформил прописку, но не собирался там жить. Поводом для этого станут материалы уголовных дел или данные административных разбирательств. Сотрудники ведомства, которые обнаружат нарушение, должны в течение трёх рабочих дней передать информацию в орган регистрационного учёта.

После получения таких сведений специалист в течение трёх дней подготовит проект решения о снятии человека с учёта. Ещё два дня потребуется руководству, чтобы его утвердить. Сведения об аннулировании регистрации внесут в систему МВД за один рабочий день, а собственнику квартиры направят уведомление. Новые правила могут вступить в силу с 1 мая.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы прописала в своей квартире 430 мигрантов, хотя никто из них там никогда не жил. Всё тянулось почти два года: с января 2024-го по декабрь 2025-го женщина исправно оформляла регистрацию иностранцам по своему адресу.