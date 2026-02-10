В России могут отменить обязательную прописку по месту жительства

Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, который может изменить жизнь миллионов россиян. Депутаты во главе с Владиславом Даванковым предлагают отменить обязательную регистрацию по месту жительства и сделать её добровольной, передаёт 360.ru.

Вместо формулировки «обязаны зарегистрироваться» в законе появится «вправе зарегистрироваться» — это снимет административные барьеры для тех, кто живёт в съёмном жилье или часто меняет адрес.

Авторы инициативы указывают: сегодня около четверти граждан до 30 лет и 13% семей официально не зарегистрированы по месту фактического проживания. За это полагаются штрафы, хотя реальность давно ушла вперёд — в Москве и Петербурге реальное население значительно превышает данные учёта.

«Обязательный характер регистрационного учёта на практике приводит к формированию административных барьеров», — отмечают депутаты в пояснительной записке.

А ранее россиянам назвали риски проживания не по месту прописки. По словам специалиста, за проживание без регистрации более 90 дней грозит административный штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а для собственника, допустившего это, — до 5 тысяч рублей.