Адвокат раскрыл риски проживания не по месту прописки

Проживание не по месту регистрации создаёт серьёзные юридические риски, которые многие недооценивают. Об этом предупредил адвокат Евгений Гибадуллин, перечислив возможные последствия от штрафов до уголовного преследования.

За проживание без регистрации более 90 дней грозит административный штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а для собственника, допустившего это, — до 5 тысяч рублей. Фиктивная регистрация без намерения жить квалифицируется уже как уголовное преступление со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы, пояснил юрист в колонке для 360.ru.

Одна из самых опасных ловушек — судебные извещения. Суды считают, что повестка, отправленная по адресу регистрации, вручена, даже если человек там не живёт. Это может привести к проигрышу дела в отсутствие ответчика. Для военнообязанных расхождение адресов грозит крупным штрафом и риском уголовной статьи за уклонение от призыва.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с доступом к медицинским и образовательным услугам, оформлением пособий, а не собственников жилья могут и вовсе выписать через суд.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что граждане обязаны оформлять временную регистрацию при проживании в другом регионе более 90 дней. Исключение сделано только для случаев проживания у близких родственников. За нарушение этого правила грозит административный штраф: до 5 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 тысяч — в других регионах.