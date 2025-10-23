Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

23 октября, 09:01

В ГД напомнили о штрафах за отсутствие регистрации при аренде жилья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

Граждане обязаны оформлять временную регистрацию при нахождении в другом регионе свыше 90 дней, за исключением случаев проживания у близких родственников. Об этом напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, разъясняя правила регистрационного учёта при проживании в съёмном жилье.

«Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП — до 5 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 тыс. — в остальных регионах РФ», подчеркнул депутат в беседе с ТАСС.

Ответственность распространяется и на арендодателей, которые сдают жилье в регионе гражданам без временной прописки: для физических лиц штраф составляет 3-5 тысяч рублей, для юридических — до 800 тысяч рублей. Парламентарий уточнил, что близкими родственниками считаются супруги, родители, дети, внуки, бабушки и дедушки, зарегистрированные в данном регионе.

В Госдуме предложили отменить один вид штрафов для водителей
Ранее сообщалось, что пожилые женщины, обсуждающие соседей у подъезда, рискуют нарваться на штрафы и даже арест. Оскорбления и унижение достоинства обойдутся в 3000 – 5000 рублей. Нецензурная брань в общественном месте грозит арестом до 15 суток.

Мария Любицкая
