Володин сообщил о смерти депутата Госдумы Юрия Швыткина

На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от фракции «Единая Россия» Юрий Швыткин. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

«Скоропостижно ушёл из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надёжным товарищем», — приводятся на сайте Думы слова Володина.

Ранее бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен, занимавший пост главы правительства с 1997 по 2002 год, скончался на 89-м году жизни. Жоспен возглавлял правительство Франции в период президентства Жака Ширака и представлял Социалистическую партию. Его политическая деятельность пришлась на длительный этап участия в управлении страной и европейских институтах. До назначения премьер-министром он занимал различные государственные посты.