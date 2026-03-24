Синоптик обрадовал москвичей стабильным теплом до апреля

В Москве и области установилась аномально тёплая для марта погода, которая сохранится до конца месяца и даже захватит начало апреля. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, после холодного февраля природа совершила резкий разворот, подарив жителям столицы апрельское тепло. Причём такая погода отличается редкой стабильностью.

«Атмосферные процессы, синоптическая ситуация достаточно стабильна. Это означает, что эта яркая, солнечная погода, сухая, с дефицитом осадков, но тёплая на 4–5 градусов выше климатической нормы, сохранится до конца марта месяца. И начало апреля тоже будет именно таким», — отметил Шувалов.

Специалист пояснил, что сейчас в регионе господствует гребень высокого давления, а циклоны ушли к берегам Скандинавии и Средиземноморья. Благодаря этому в столице установилась почти идеальная мартовская погода: солнце, слабый ветер и отсутствие осадков.

«Я думаю, что по продолжительности солнечного сияния этот март месяц заткнёт за пояс все предыдущие рекорды. Не исключено, кстати, что в средней полосе будет и масса температурных рекордов», — добавил эксперт.

Шувалов также успокоил жителей Подмосковья, добавив, что из-за постепенного таяния снега критических подъёмов воды в реках не ожидается.

Однако синоптики считают, что лето в этом году будет состоять из череды гроз и дождей. Ранее синоптик заявил, что москвичей ждёт очень капризные июнь, июль и август. По его словам, они не будут однородно тёплыми, однако один месяц всё же будет жарким.