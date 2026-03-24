Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 07:21

Фон дер Ляйен проболталась о переводе австралийского самолёта-разведчика с Украины в Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в австралийском парламенте раскрыла информацию о передислокации самолёта-разведчика, который ранее использовался для поддержки Украины. По её словам, теперь этот борт задействован в Персидском заливе против Ирана.

«Австралийцы всегда… неизменно поддерживали европейскую безопасность. Не должно ускользнуть от внимания, что тот же самолёт наблюдения, который летал над Польшей для защиты Украины, сейчас находится в Персидском заливе, помогая защищать наших партнёров от атак Ирана», — заявила фон дер Ляйен.

Представители Австралии и Евросоюза пока не комментировали это заявление.

Ранее фон дер Ляйен назвала условие отправки европейских кораблей в Ормузский пролив. По её словам, это возможно, но только после завершения боевых действий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Иран
  • Австралия
  • Война на Ближнем Востоке
  • Урсула фон дер Ляйен
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar