Над Украиной заметили шведский «летающий радар» Saab 340 AEW&C

Над территорией Украины впервые заметили самолёт радиолокационного дозора Saab 340 AEW&C. Об этом сообщает TWZ.

Ранее в открытых источниках упоминались возможные полёты такой техники в районе Львова, что связывали с калибровкой оборудования после поставок. Два таких самолёта были переданы Киеву в мае 2024-го в рамках шведского пакета помощи, оцениваемого в 1,25 млрд долларов.

Шведская машина оснащена радаром Erieye с активной фазированной решеткой. Это оборудование позволяет обнаруживать воздушные и морские объекты на удалении до 450 километров, одновременно сопровождая до 1000 целей в небе и 500 на воде. Полученные данные могут передаваться на наземные пункты или другие борты, что критически важно для перехвата низколетящих дронов и крылатых ракет.

Наличие такого «летающего радара» резко повышает осведомлённость сил противовоздушной обороны. Однако управление информацией сопряжено с техническими сложностями: из соображений безопасности США ранее отключили или демонтировали модули связи Link 16 в переданных истребителях F-16, чтобы технология не попала в руки российской армии.

Для российских военных эта машина является приоритетной целью. Учитывая, что в распоряжении украинской стороны имеется всего два таких борта, организовать непрерывное круглосуточное патрулирование невозможно. Скорее всего, техника базируется на западных аэродромах и поднимается в воздух при угрозе массированных атак, находясь в режиме постоянной готовности. Эксперты сходятся во мнении, что главный эффект от применения Saab 340 AEW&C — это сокращение времени реакции на возникающие угрозы.

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах «перелопатить» всю систему, чтобы поставить Украину на путь массового производства систем ПВО. По словам киевского главарю, нужно иметь несколько сотен таких комплексов.