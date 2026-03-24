В России хотят разрешить выбирать красивые номера для авто за деньги

В России может появиться возможность самостоятельно выбирать регистрационные знаки для автомобиля. Депутаты разработали законопроект, который уже получил положительное заключение правительственной комиссии. Об этом пишет RG.ru.

Сейчас номер присваивается случайным образом из имеющейся базы, что породило серый рынок «красивых» номеров. Новый законопроект предлагает компромиссный вариант — систему резервирования.

При регистрации автомобиля владелец через портал «Госуслуги» сможет увидеть список свободных номеров и выбрать понравившийся за отдельную плату. Если желания выбирать нет, номер будет присвоен автоматически. Резервирование номера без реального автомобиля не предусмотрено: для оформления необходимы машина и законный владелец.

Основное замечание правительства касается цены услуги: в законопроекте право определять стоимость закреплено за регистрирующим органом, а кабмин настаивает на утверждении тарифов на федеральном уровне. После внесения этого уточнения документ будет готов к окончательной поддержке.

Ранее автоэксперт в беседе с Life.ru раскритиковал идею цветных номеров для машин. Основной аргумент специалиста заключается в том, что новые номера будут лишь отвлекать внимание других водителей.