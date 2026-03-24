Эндокринолог объяснил, о каких болезнях говорит «огонь» в ногах

Жжение в ногах может быть не просто следствием усталости, а симптомом серьёзных заболеваний — от варикоза и нейропатии до проблем с позвоночником. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог Эшкин Мурадов.

По словам специалиста, жжение возникает при раздражении нервных окончаний. Если оно не проходит после отдыха и сопровождается онемением, судорогами, отёком или изменением цвета кожи, игнорировать его нельзя.

Основные причины, по которым ноги могут «гореть», разнообразны. При варикозе застой крови вызывает раздражение нервов, а жжение усиливается к вечеру. Нейропатия, особенно диабетическая, повреждает нервные волокна из-за высокого сахара. Дефицит витаминов группы В нарушает работу нервной системы. Проблемы с позвоночником, инфекции и сосудистые заболевания (атеросклероз, эндартериит) тоже могут давать такой симптом.

Если жжение возникает редко и связано с перегрузкой, достаточно отдохнуть и сделать лёгкий массаж. Но если симптомы длятся более нескольких дней или усиливаются, врач советует не откладывать визит к специалисту.

