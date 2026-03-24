24 марта, 09:00

У берегов Крита поймали ядовитого иглобрюха, способного перекусить металл

Обложка © Wikipedia / Juergen goevert

У побережья Ираклиона, что на греческом острове Крит, был выловлен ядовитый иглобрюх внушительных размеров – его вес составил восемь килограммов. Об этом пишет издание Greek City Times. Улов достался Яннису Андрулакису, который возглавляет рыболовную ассоциацию Ираклиона.

«У нас сегодня был очень хороший улов — сети были полны иглобрюхов», — рассказал он.

Рыбаки обеспокоены растущим числом иглобрюхов, которые, по их словам, заполонили море и теперь появляются на мелководье. Эти рыбы, способные перекусить металл или дерево, ядовиты и уже совершили около 200 нападений на людей. Ихтиолог Манолис Метаксакис из Греческого центра морских исследований забрал один из крупнейших экземпляров в регионе для изучения.

Ранее сообщалось, что двух «рыб Судного дня» выбросило на берег в Мексике. Сельдяные короли обитают на глубине более 900 метров и крайне редко появляются у поверхности. В народе их считают предвестниками катастроф и называют «предвестниками Судного дня».

Наталья Демьянова
