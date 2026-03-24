Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 09:31

Генерал Кувшинов после исповеди дал показания на высокопоставленного офицера

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны генерал-майор запаса Константин Кувшинов начал сотрудничать по делу о коррупции после исповеди духовному наставнику. Адвокат военного медика Александр Осипов рассказал ТАСС, что именно духовник посоветовал ему поступить по совести — искупить ошибки и изобличить всех фигурантов дела. Защита рассчитывает, что раскаяние учтут при вынесении приговора.

В рамках сделки со следствием Кувшинов дал показания на высокопоставленного офицера из управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления. По словам генерала, этот офицер лично рекомендовал ему работать с бизнесменом Игорем Игнатовым, чьи компании долгое время были поставщиками медоборудования для военных учреждений. Следствие планирует выделить материалы в отношении этого офицера в отдельное производство.

Сейчас суд рассматривает уголовное дело о поставках стоматологического оборудования «Сирона интего» по завышенной цене. По версии следствия, подведомственная Минобороны организация заключила в 2022 году госконтракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-сервис» на сумму свыше 150 млн рублей. Из 21 установки в медучреждение фактически поставили только 19. Замначальника продаж «Дельрус» Игнатов и коммерческий директор «ТДА-сервис» Александр Хоцин вступили в сговор с Кувшиновым, завысили стоимость оборудования и похитили 57,5 млн рублей, которые распределили между собой.

По делу также арестован предприниматель Владимир Богданов, оказывавший курьерские услуги. Ему, помимо мошенничества, предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия — при обыске в его жилье нашли незарегистрированное боевое оружие. Сам Богданов утверждает, что хранил его законно.

Как заявила в суде представитель гособвинения, именно Богданов в здании ЛДЦ передал Кувшинову 10 млн рублей после оплаты поставщикам стоматологического оборудования. Генерал отдал 2,5 млн своей заместительнице Ирине Кирсановой. Кроме того, с ней связан эпизод о взятке за поставку дезинфицирующих средств — 400 тыс. рублей, которые они поделили. В служебном кабинете Кувшинова при обыске изъяли и арестовали около 9,5 млн рублей, почти 8 тыс. долларов и 2,6 тыс. евро.

В отношении Кувшинова и Кирсановой возбуждены дела по статьям о мошенничестве, служебном подлоге и получении взятки. Для Кирсановой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сам генерал занимал пост начальника военно-медицинской организации на Фрунзенской набережной с февраля 2019-го по май 2025 года. Ранее он был замначальника ГВМУ и начальником лечебно-профилактического управления. Вместе с ними по делу проходят еще три фигуранта.

Ранее Хамовнический суд Москвы получил ходатайство прокуратуры о применении особого порядка судебного разбирательства в отношении бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны генерала Константина Кувшинова. Он проходит по делу о мошенничестве при закупках медицинского оборудования.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar