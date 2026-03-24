Главврач, наживавшаяся на неизлечимо больных в Челябинске, избежала ареста

Главврача копейской горбольницы №3 Наталью Смирнову, задержанную по делу о превышении полномочий, не стали арестовывать. Об этом URA.ru сообщил источник в силовых структурах.

По словам собеседника, в отношении Смирновой вынесено постановление о мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В случае нарушения установленных ограничений меру могут ужесточить.

Смирнову задержали 23 марта. Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР пришли за ней прямо в больницу. Главврача обвиняют в превышении полномочий: по версии следствия, она годами вносила в отчёты ложные сведения о числе пациентов, которым требуется паллиативная помощь.

