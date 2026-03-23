Мужчина в челябинском зоопарке скормил медведю колбасу в обёртке

В Челябинске посетитель зоопарка бросил в вольер к белому медведю батон докторской колбасы прямо в пластиковой упаковке. По информации администрации учреждения, такое лакомство является крайне вредным и даже опасным для хищника.

«Вчера на территорию нашего учреждения пришёл товарищ, у которого была одна явная и не очень хорошая цель – накормить подопечных зоопарка. Молодой человек прекрасно подготовился: с собой у него был большой рюкзак, из которого он попеременно доставал разные виды колбасы в пластиковых упаковках, а ещё очень философское настроение, способствующее осмотру не только экспозиций, но и служебных зон», — говорится в сообщении.

Охранник старался ненавязчиво следить за посетителем, но тот всё же успел молниеносно закинуть батон в вольер к белым медведям. То, что колбаса была в упаковке, в зоопарке расценили как попытку умышленного причинения вреда, а не просто кормление.

Момент правонарушения удалось отследить по камерам только постфактум из-за быстроты действий. Белый медведь по кличке Сеня съел колбасу, но, к счастью, пластиковую обёртку не тронул. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров и зоологов, которые постоянно отслеживают его состояние. Пока с ним всё хорошо.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области посетители зоопарка «ЗооДзен» скормили 19-летнему медведю сгущённое молоко, после чего животному стало плохо. Сотрудник учреждения заметил зверя с упаковкой лакомства и сразу же забрал её, однако к тому моменту медведь уже успел съесть значительное количество сгущёнки. В результате у животного открылись тошнота и рвота, а ветеринары оперативно дали ему сорбенты.