Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 15:04

Вандалы забросали бутылками белых медведей в зоопарке Карлсруэ в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ylq

В немецком городе Карлсруэ неизвестные проникли ночью в зоопарк и устроили там погром. Об этом сообщила администрация зоопарка в соцсетях.

Вандалы забросали мусором вольеры с пингвинами Гумбольдта, морскими львами, тюленями и белыми медведями. Утром сотрудники нашли сорванные таблички, разбросанные пластиковые бутылки, одноразовые приборы и другие отходы. Сильно пострадала стеклянная ограда в вольере с обезьянами — её «сильно испачкали».

В зоопарке опасаются, что животные могли проглотить мусор, но пока точно это неизвестно. Инцидент произошёл в ночь на 14 марта. Полиция начала расследование.

«Это не товар»: Московский зоопарк категорически отказался меняться животными с Японией
Ранее стало известно, что посетители зоопарка «ЗооДзен» в посёлке Токсово Ленинградской области скормили 19-летнему медведю сгущённое молоко и быстро покинули территорию. После инцидента животному стало плохо, сотрудники зоопарка разыскивают нарушителей и напоминают: кормить животных запрещено — это опасно для их здоровья.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar