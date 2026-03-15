Вандалы забросали бутылками белых медведей в зоопарке Карлсруэ в Германии

В немецком городе Карлсруэ неизвестные проникли ночью в зоопарк и устроили там погром. Об этом сообщила администрация зоопарка в соцсетях.

Вандалы забросали мусором вольеры с пингвинами Гумбольдта, морскими львами, тюленями и белыми медведями. Утром сотрудники нашли сорванные таблички, разбросанные пластиковые бутылки, одноразовые приборы и другие отходы. Сильно пострадала стеклянная ограда в вольере с обезьянами — её «сильно испачкали».

В зоопарке опасаются, что животные могли проглотить мусор, но пока точно это неизвестно. Инцидент произошёл в ночь на 14 марта. Полиция начала расследование.

Ранее стало известно, что посетители зоопарка «ЗооДзен» в посёлке Токсово Ленинградской области скормили 19-летнему медведю сгущённое молоко и быстро покинули территорию. После инцидента животному стало плохо, сотрудники зоопарка разыскивают нарушителей и напоминают: кормить животных запрещено — это опасно для их здоровья.