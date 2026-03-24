Соседи забили тревогу из-за запаха: тело россиянина неделю пролежало в квартире и начало разлагаться

В Екатеринбурге в арендованной комнате обнаружили тело мужчины. Как стало известно порталу Е1.ru, оно пролежало там около недели. Тревогу забили соседи. Они почувствовали резкий неприятный запах, вызвали скорую помощь и правоохранителей.

Когда дверь открыли, мужчину нашли без признаков жизни на диване. Он был накрыт одеялом, а рядом лежали разбросанные вещи. Признаков криминала в этой истории не увидели.Один из собеседников издания предположил, что погибший мог употреблять наркотические вещества, но официально эта версия пока не подтверждена.