Более 70 кг гашиша пытались ввезти в Россию под видом картофеля из Афганистана

Узбекские пограничники и таможенники сорвали дерзкую попытку переправить через границу 72 килограмма гашиша из Афганистана в Россию. По информации пресс-центра СГБ республики, наркотики были искусно замаскированы под обычный картофель.

На КПП «Термез-автомобильный» сотрудники пограничных войск СГБ и таможни остановили грузовик MAN, прибывший из Афганистана. В ходе тщательной проверки выяснилось, что часть картофеля в кузове оказалась фальшивой – это были искусно сделанные муляжи, под которыми и прятался внушительный объём наркотиков.

«Внутри них был спрятан гашиш: всего обнаружено 222 брикета, замаскированных под клубни картофеля. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 72 килограмма 300 граммов», — указано в сообщении ведомства.

Предварительные данные указывают на то, что груз предназначался для последующей переправки в РФ. В настоящее время по данному инциденту проводятся следственные мероприятия.

Узбекистан является частью так называемого «северного маршрута», используемого для транспортировки наркотических средств из Афганистана в Россию и далее в европейские государства. Эксперты отмечают особую обеспокоенность в связи с увеличением объёмов контрабанды афганских каннабиноидов (гашиша и марихуаны), а также транзитом опиатов.

