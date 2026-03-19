Тюменка явилась в суд с мефедроном в сумке и попала под уголовное дело

В Тюмени судебные приставы нашли у 49-летней женщины свёрток с мефедроном, который она пыталась пронести на заседание суда. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Женщина пришла в суд за повесткой, а при досмотре у неё в сумке нашли мефедрон, обёрнутый в чёрную изоленту с магнитом.

На нарушительницу составили протокол за неисполнение требований судебного пристава и передали её полиции. За хранение наркотиков ей грозит уголовная ответственность.

В ведомстве добавили, что в 2025 году приставы изъяли у посетителей судов более 2 тысяч опасных предметов, за два месяца 2026-го — ещё 271. Чаще всего это ножи, газовые баллончики, электрошокеры и аэрозоли.

