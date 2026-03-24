24 марта, 11:18

600 тысяч тонн в год: В Ленобласти запустили комплекс по переработке отходов «Островский»

В Выборгском районе Ленинградской области запустили комплекс по переработке отходов «Островский». Обложка © Telegram / Админка Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области официально запустили комплекс по обработке отходов «Островский», способный перерабатывать 600 тыс. тонн мусора в год. Это позволит принимать около трети всех твёрдых коммунальных отходов Санкт-Петербурга, сообщили в региональной администрации.

Из общего объёма переработки 360 тыс. тонн направят на производство техногрунта и топлива, а 90 тыс. тонн вторичных ресурсов вернутся в хозяйственный оборот. На комплексе создано 1215 рабочих мест, при этом более 95% технологического оборудования произведено в России. Торжественное открытие объекта состоялось при участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Современная система обращения с отходами, которую мы выстраиваем в Ленинградской области – это высокотехнологичные предприятия, работающие по строгим экологическим нормам, это переход от накопления к глубокой переработке. Комплекс «Островский» как раз такой масштабный и значимый для региона проект. Здесь будут приняты и проведены переработку отходов из Петербурга, а это позволит снять нагрузку с существующих объектов Ленобласти и перейти к безопасной для экологии системе», — отметил Дрозденко.

Заместитель министра ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев добавил, что Ленинградская область и Санкт-Петербург в очередной раз подтвердили лидерство во внедрении современных экологических подходов. На открытии гостям показали работу сортировочного цеха, линии тоннельного компостирования и карты для размещения неперерабатываемых фракций.

Стало известно, жители каких регионов России грамотнее всего утилизируют батарейки
Ранее российский экологический оператор обнародовал результаты ежегодного исследования, посвящённого практике раздельного накопления отходов среди населения. Выяснилось, что более половины опрошенных — 52,5% — систематически сортируют мусор в домашних условиях.

