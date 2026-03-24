600 тысяч тонн в год: В Ленобласти запустили комплекс по переработке отходов «Островский»

В Выборгском районе Ленинградской области официально запустили комплекс по обработке отходов «Островский», способный перерабатывать 600 тыс. тонн мусора в год. Это позволит принимать около трети всех твёрдых коммунальных отходов Санкт-Петербурга, сообщили в региональной администрации.

В Выборгском районе Ленинградской области запустили комплекс по переработке отходов «Островский». Фото © Telegram / Админка Ленобласти

Из общего объёма переработки 360 тыс. тонн направят на производство техногрунта и топлива, а 90 тыс. тонн вторичных ресурсов вернутся в хозяйственный оборот. На комплексе создано 1215 рабочих мест, при этом более 95% технологического оборудования произведено в России. Торжественное открытие объекта состоялось при участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В Выборгском районе Ленинградской области запустили комплекс по переработке отходов «Островский». Фото © Telegram / Админка Ленобласти

«Современная система обращения с отходами, которую мы выстраиваем в Ленинградской области – это высокотехнологичные предприятия, работающие по строгим экологическим нормам, это переход от накопления к глубокой переработке. Комплекс «Островский» как раз такой масштабный и значимый для региона проект. Здесь будут приняты и проведены переработку отходов из Петербурга, а это позволит снять нагрузку с существующих объектов Ленобласти и перейти к безопасной для экологии системе», — отметил Дрозденко.

Заместитель министра ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев добавил, что Ленинградская область и Санкт-Петербург в очередной раз подтвердили лидерство во внедрении современных экологических подходов. На открытии гостям показали работу сортировочного цеха, линии тоннельного компостирования и карты для размещения неперерабатываемых фракций.

Ранее российский экологический оператор обнародовал результаты ежегодного исследования, посвящённого практике раздельного накопления отходов среди населения. Выяснилось, что более половины опрошенных — 52,5% — систематически сортируют мусор в домашних условиях.