Американский журналист Кристофер Хелали, подписавший контракт с Вооружёнными силами РФ, заранее планировал участие в специальной военной операции. Об этом рассказал финский военкор Кости Хейсканен.

«С Кристофером мы давно дружим и были на многих мероприятиях. На «Жириновских чтениях», на гала-ужине он объявил, что хочет подписать контракт с Вооружёнными силами РФ и защищать Донбасс. Год назад мы с ним про это много беседовали, о разных подразделениях. У Кристофера военная история очень насыщенная», – отметил Хейсканен в разговоре с AиФ.

Он уточнил, что информация о подготовке к поездке не разглашалась по соображениям безопасности и до получения разрешения командования. Хейсканен добавил, что Хелали рассказывал о ситуации в различных регионах и, несмотря на давление и угрозы, придерживается своей позиции.

Ранее Кристофер Хелали сообщил о подписании контракта и намерении отправиться в зону СВО. По словам американца, контракт был подписан с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым. Журналист отметил, что не успел принять участие в боевых действиях под его руководством, однако готов был следовать за ним.