По мнению американского журналиста и правозащитника Кристофера Хелали, сегодня наступил момент, когда свободолюбивые народы должны выступить на стороне России. Он убеждён, что Москва ведёт борьбу с теми же силами, что и в годы Великой Отечественной войны.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что нынешнее противостояние — это линия фронта против империализма, колониализма и того, что западные элиты навязывают миру. По его словам, каждый, кто дорожит свободой, обязан быть сейчас рядом с Россией.

Хелали не раз был в Донбассе и приграничных регионах, делая оттуда репортажи. Ранее он сообщил, что подписал контракт и отправится в зону СВО. Служить он будет в отряде «Родня» в составе интербригады «Пятнашка».

Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что мир на Европейском континенте невозможен без участия России. Она назвала Россию европейской страной и добавила, что санкции и эскалация и без того напряжённой ситуации всем только навредили.