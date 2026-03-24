Опубликована расширенная программа Российского космического форума

Организаторы первого Российского космического форума раскрыли подробную архитектуру деловой программы. Мероприятие пройдет 9 апреля в Национальном центре «Россия» и станет центральным событием «Недели космоса», нового ежегодного проекта.

Форум объединит федеральные органы власти, госкорпорации, научное сообщество и бизнес. В программе заявлены пять ключевых треков. Самый амбициозный — «Прорывные рубежи: наука, Луна и дальний космос», где обсудят развитие передовых технологий и перспективы исследований за пределами околоземной орбиты. Блоки «Околоземная экономика» и «Космос для Земли» сосредоточатся на практическом применении космических разработок и их влиянии на повседневную жизнь.

Отдельное внимание уделят международному сотрудничеству и совместным проектам, а также подготовке кадров. Трек «Человеческий капитал» затронет вопросы образования, профессий будущего и роли цифровой среды в формировании новых специалистов отрасли.

«Российский космический форум станет главной дискуссионной площадкой для обсуждения путей развития космической отрасли и диалога о сотрудничестве в космосе. Новый форум не только позволит продемонстрировать достижения космической науки и технологий, но и станет платформой для выработки конкретных решений», — отметил Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров.