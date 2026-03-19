В Приамурье прошло совещание по организации российско-китайского форума

В Амурской области прошло заседание оргкомитета по подготовке Международного российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо». Само мероприятие состоится с 22 по 24 мая в Благовещенске и китайском Хэйхэ, сообщили в правительстве региона.

Тема форума в этом году — «Россия и Китай: экономика будущего». Участие подтвердили представители пяти провинций из КНР и Внутренней Монголии. В программе — пленарная сессия «Амурский коридор в будущее: Россия и Китай – от добрососедства к совместному росту», мастер-класс от Центра компетенций российско-китайского делового сотрудничества, панельная дискуссия «Цифровой мост: Россия – Китай» и ряд тематических сессий.

Губернатор Василий Орлов отметил, что регион совместно с провинцией Хэйлунцзян уже реализует ключевые проекты «Амурского коридора». Среди них — международный мост Благовещенск – Хэйхэ, многофункциональный терминал «Сухой порт», реконструированный аэропорт, пассажиропоток которого впервые превысил миллион человек, и строящаяся трансграничная канатная дорога. Часть мероприятий форума планируют провести именно там.

Первый замдиректора Фонда Росконгресс Игорь Павлов подчеркнул, что «АмурЭкспо» играет важную роль в развитии международной кооперации и продвижении Дальнего Востока. На форуме обсудят новые направления сотрудничества на период до 2032 года.

«АмурЭкспо» неоднократно подтверждал свою значимость для развития международной кооперации и укрепления стратегического партнёрства России, Китая и других стран. Форум также регулярно вызывает большой интерес среди представителей федеральных органов власти, дипломатического корпуса, крупных российских и иностранных корпораций, институтов развития и деловых объединений. Развитие новых направлений сотрудничества поспособствует дальнейшему продвижению региона и конгрессно-выставочной деятельности на горизонте 2027–2032 годов на территории всего Дальнего Востока», – отметил он

Для жителей и гостей подготовили обширную программу. В «нулевой день» пройдут сессии по газификации, производительности труда и контрольно-надзорной деятельности, а также конкурс «Медаль АмурЭкспо». Культурная часть включает фестиваль кино под открытым небом, выставки народных мастеров и мастер-классы. В краеведческом музее откроется экспозиция об индустриальной истории региона. На набережной Благовещенска вечерами будет работать фестивальное движение «Культурный город на набережной» с концертами и ярмаркой.

Спортивная программа пройдёт 23 мая. В Хэйхэ запланированы международный матч по бадминтону и фестиваль ушу, в Благовещенске — мастер-классы, открытые тренировки, сдача норм ГТО и соревнования по гонкам дронов. Организаторы анонсировали около 60 мероприятий, часть из них будет доступна по предварительной регистрации.

