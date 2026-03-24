В Москве суд заочно отправил журналистку «Дождя»* в колонию на 10 лет

Таганский районный суд Москвы вынес заочный приговор в отношении журналистки «Дождя»* Валерии Кичигиной**. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии, сообщила прокуратура Москвы.

Дополнительно, на срок в пять лет, Кичигиной* запрещено осуществлять деятельность, связанную с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».

Поводом для уголовного дела стали две публикации в соцсетях: репост статьи о событиях в Буче и сторис о боевых действиях в Грузии.

Также сегодня Головинский суд Москвы вынес заочный приговор ведущей телеканала «Дождь»* Валерии Ратниковой**. Ей назначено 7,5 лет лишения свободы с запретом на администрирование страниц в интернете на три года

