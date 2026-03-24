Сын Игоря Золотовицкого рассказал о боли утраты спустя 40 дней после смерти отца

Старший сын Игоря Золотовицкого Алексей впервые откровенно высказался о том, как семья переживает утрату. Актёр вместе с мамой и братом посетил российскую кинопремию «Ника», где Игорю Яковлевичу посмертно вручили награду за вклад в кино и образование.

В беседе с Кино Mail Алексей признался: чувства смешанные. Боль утраты до сих пор с ними, хотя прошло уже больше 40 дней.

«Наверное, это такое чувство светлой грусти», — поделился он. Семье приятно, что друзья и коллеги отца помнят и уважают его.

Алексей вспомнил, каким был Игорь Яковлевич при жизни. По словам сына, отец был лёгким, простым человеком, «максимально не пафосным и остроумным». Он ненавидел официоз и всегда легко относился к жизни.

«Мне кажется, что хороший человек — это профессия», — отметил артист.

Он подчеркнул, что не ставит перед собой цели стать таким же великим, как отец, — он просто очень его любит. Вместе с братом Александром он старается сохранить энергию, которую в них вложил Игорь Яковлевич.