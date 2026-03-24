Сын Игоря Золотовицкого рассказал о боли утраты спустя 40 дней после смерти отца
© ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина, Сергей Виноградов
Старший сын Игоря Золотовицкого Алексей впервые откровенно высказался о том, как семья переживает утрату. Актёр вместе с мамой и братом посетил российскую кинопремию «Ника», где Игорю Яковлевичу посмертно вручили награду за вклад в кино и образование.
В беседе с Кино Mail Алексей признался: чувства смешанные. Боль утраты до сих пор с ними, хотя прошло уже больше 40 дней.
«Наверное, это такое чувство светлой грусти», — поделился он. Семье приятно, что друзья и коллеги отца помнят и уважают его.
Алексей вспомнил, каким был Игорь Яковлевич при жизни. По словам сына, отец был лёгким, простым человеком, «максимально не пафосным и остроумным». Он ненавидел официоз и всегда легко относился к жизни.
«Мне кажется, что хороший человек — это профессия», — отметил артист.
Он подчеркнул, что не ставит перед собой цели стать таким же великим, как отец, — он просто очень его любит. Вместе с братом Александром он старается сохранить энергию, которую в них вложил Игорь Яковлевич.
Напомним, 14 января стало известно о смерти актёра и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Ему было 64 года. Он носил звание заслуженного артиста Российской Федерации и был известен по фильмам и сериалам «Марш Турецкого», «Каменская», «Заяц над бездной», «История одного назначения», «Актрисы», «Улица Шекспира», «Мосгаз» и «Библиотекарь». После курса химиотерапии Золотовицкому стало плохо, его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, он находился на аппарате ИВЛ. Прощание с ректором Школы-студии МХАТ прошло на Основной сцене Московского Художественного театра имени Чехова.
