Интернет на высоте: Российские самолёты получат спутниковую связь благодаря антенне «Эфир-600»

Специалисты московского НИИ радиосвязи успешно завершили испытания антенной системы «Эфир-600», предназначенной для организации высокоскоростного доступа в интернет и устойчивой спутниковой связи на борту пассажирских самолётов. О разработке, призванной заменить импортные решения, сообщили РИА «Новости» в самом предприятии, подчеркнув, что оборудование совместимо с магистральными воздушными судами как отечественного, так и иностранного производства.

В организации добавили, что система функционирует в Ku-диапазоне через геостационарные космические аппараты, причём сфера её использования не ограничивается авиацией — оборудование востребовано также на флоте и на железной дороге. Что касается испытаний, то в институте сообщили: пройден ключевой этап, когда антенна отработала в связке со спутником без задержек, подтвердив полную работоспособность в режиме онлайн.

Как пояснил заместитель генерального директора МНИИРС Сергей Грачев, все компоненты «Эфир-600» — от механики до радиоэлектроники — выпускаются в России, а софт для антенны тоже отечественный. Это решение позволит авиакомпаниям обновить флот и гарантировать устойчивую связь на борту при любых условиях.

