Землю — в аренду с выкупом: депутат раскрыл, как меняются правила для бизнеса в Донбассе

В Госдуме поддержали закон об улучшении условий для инвесторов в свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Сергей Чижов.

По его словам, участники СЭЗ смогут арендовать земельные участки с правом последующего выкупа. Такая мера, как ожидается, должна дополнительно стимулировать строительство и запуск новых проектов в исторических регионах.

Чижов напомнил, что ранее нижняя палата уже одобрила в первом чтении поправки в закон о свободной экономической зоне, созданной в 2023 году. Документ, по его словам, нужен для того, чтобы убрать выявленные за это время пробелы и сделать режим более удобным для бизнеса.

Сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях зарегистрировано уже больше 400 компаний, создано 11 тыс. рабочих мест, инвесторы вложили не менее 60 млрд рублей, а заявленный ими объем инвестиций – это сотни миллиардов. Сергей Чижов член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам

Ещё одно важное изменение касается требований к объёму вложений в первый год. Депутат пояснил, что минимальную планку капитальных инвестиций предлагается снизить с 30 до 10 процентов, поскольку у многих предприятий в этих регионах не хватает ресурсов для быстрого старта.

Новый порядок позволит перенести основную инвестиционную нагрузку на более поздний срок — в пределах трёхлетнего периода. Как считает Чижов, это не только облегчит запуск проектов, но и снизит мотивацию искусственно занижать объёмы вложений в документах.

Депутат отметил, что среди резидентов уже есть промышленные предприятия, строительные компании и добывающий сектор. При этом новые правила, по его словам, должны сделать более привлекательными также проекты в сельском хозяйстве, логистике и других отраслях.

«Благодаря законопроекту, условия для инвесторов в Донбассе и Новороссии станут более комфортными и привлекательными, расширятся возможности участников СЭЗ по привлечению проектного финансирования и повышению эффективности», — добавил собеседник Life.ru.