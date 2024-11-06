«Мелитопольская черешня» будет поставляться по всей России
Губернатор Балицкий: Бренд «Мелитопольская черешня» получил статус участника СЭЗ
В Запорожской области предприятие «Мелитопольская черешня» поборется за позицию лидера в производстве черешни для российского рынка, сейчас бренд уже получил статус участника свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
«Мелитопольская черешня» – сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на выращивании плодовых культур на территории Запорожской области. В планах компании выйти на лидирующие позиции по производству черешни в РФ», — говорится в тексте.
По словам губернатора, для реализации инвестиционного проекта планируется заложить 50 гектаров черешневых садов, создать новые рабочие места, а общий объём инвестиций составит более 100 миллионов рублей.
Напомним, проект закона о создании СЭЗ в новых регионах был одобрен правительством страны в марте 2023 года. Документ предполагает налоговые и иные преференции для предпринимателей. Также цель закона — привлечь инвесторов и открыть новые рабочие места. Летом президент России Владимир Путин подписал ещё один закон, распространяющий режим свободной экономической зоны на прилегающие к Донбассу и Новороссии регионы. В список вошли Белгородская, Ростовская, Курская, Брянская, Воронежская области и Республика Крым.