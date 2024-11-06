«Мелитопольская черешня» будет поставляться по всей России

В Запорожской области предприятие «Мелитопольская черешня» поборется за позицию лидера в производстве черешни для российского рынка, сейчас бренд уже получил статус участника свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Мелитопольская черешня» – сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на выращивании плодовых культур на территории Запорожской области. В планах компании выйти на лидирующие позиции по производству черешни в РФ», — говорится в тексте.

По словам губернатора, для реализации инвестиционного проекта планируется заложить 50 гектаров черешневых садов, создать новые рабочие места, а общий объём инвестиций составит более 100 миллионов рублей.