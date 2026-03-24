В Киеве заговорили о «кольце» из дронов после ночной атаки

На Украине с тревогой обсуждают возможность массированной атаки беспилотников на Киев. Об этом написал Telegram-канал Insider.UA.В публикации говорится, что дроны могут подойти к столице сразу с нескольких направлений. По этим данным, БПЛА, замеченные на юге и востоке, летят транзитом через другие области в сторону Киева. На этом фоне в украинской столице и пригородах прогремели взрывы.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 марта по территории Украины был нанесён массированный удар. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса. Речь идёт об объектах, где, по имеющимся данным, производились различные типы ракет и комплектующие к ним. Кроме того, в Киеве и области произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались Днепровский и Дарницкий районы столицы, а также часть Броварского района области.