Дикий шимпанзе загрыз трёхмесячного младенца на глазах у матери

В угандийском районе Масинди произошел трагический инцидент: дикий примат атаковал трехмесячного малыша, что привело к гибели ребёнка. Происшествие зафиксировано недалеко от лесного массива Будонго и стало очередным подтверждением обостряющегося противостояния между местными жителями и фауной региона.

Во время сбора дров группа женщин подверглась внезапному нападению крупного животного. Агрессивный зверь сбил мать с ног и вырвал кроху из рук женщины, после чего скрылся в зарослях.

«Пока мать кричала, большой шимпанзе бросил ребенка и скрылся», — сообщила одна из очевидиц случившегося.

Пострадавшего в критическом состоянии доставили в ближайшее медицинское учреждение, однако медики оказались бессильны. Травмы, полученные грудным младенцем, оказались несовместимы с жизнью.

Отец погибшего, Джулиус Береа, в этот момент находился на заработках. Мужчина узнал о случившемся уже постфактум.

«Мне сказали, что шимпанзе напал на моего ребенка. Когда я добрался до клиники, было уже слишком поздно», — поделился он в беседе с прессой.

Местная администрация подтвердила факт происшествия. Чиновники отмечают, что подобные инциденты фиксируются все чаще: дикие обитатели джунглей начали регулярно заходить в поселения, создавая реальную угрозу для населения.

