Станет гипертревожной и конфликтной: Психолог объяснила, как Шишкова ломает психику дочери Тимати

Алёна Шишкова, потакая дочери, рискует сделать её чрезмерно тревожной и конфликтной. Об этом Life.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

Напомним, ранее Шишкова поделилась, что её 12-летняя дочь Алиса, рождённая от Тимати, переживает непростой переходный возраст. Модель отметила, что рада поддержке бабушки Симоны Юнусовой, так как Алиса проявляет сильный, властный характер, способный «строить» даже своего отца. Шишкова привела примеры, как дочь может командовать Тимати и постоянно отвлекать её от личных дел, вызывая у неё стресс. По её словам, ситуация с дочерью напоминает одновременно «цирк» и «школу».

Специалист же пояснила, что в возрасте 11–13 лет дети проходят гормональную перестройку, проверяя границы дозволенного. Если взрослый полностью подстраивается под это, как Шишкова, которая бросает свои дела и терпит грубости, ребёнок усваивает, что мир вращается вокруг него. Это приводит к формированию личности, которая либо постоянно тревожится из-за отсутствия границ, либо становится требовательной и склонной к конфликтам.

Что мне не понравилось в истории Шишковой — это потакание. Например, когда она бросает свои дела по первому требованию, терпит грубости, не ставит границы, не идёт по своим делам — уже три дня не может дойти. Потому что у ребёнка в таком случае может закрепиться простая модель: мир крутится вокруг меня — и моё давление на родителей работает. И дальше это переносится практически везде: в школу, в отношения, во взрослую жизнь. И такие дети чаще становятся либо гипертревожными, либо слишком требовательными и очень конфликтными. Дарья Дугенцова Детский психолог

Дугенцова подчёркивает, что идеальный подход к воспитанию лежит между полным подавлением воли ребёнка и его вседозволенностью. Важно спокойно, но твёрдо очерчивать границы дозволенного, чётко объясняя чаду, что приемлемо, а что нет.

«И важно понимать: граница ребёнку необходима в любом возрасте, а в подростковом тем более. Потому что исследования, которые я смотрела, абсолютно доказывают: если у ребёнка не выстраиваются границы между «можно» и «нельзя», он начинает воспринимать это так, будто его не любят», — резюмировала специалист.

Ранее Тимати впервые показал широкой публике свою новорождённую дочь Эмму, опубликовав семейные фотографии из отпуска в тропиках. На главной фотографии музыкант бережно держит на руках младенца, отвернув его лицо от объектива камеры для сохранения приватности. Он запечатлён на фоне экзотического пейзажа и роскошной виллы и подписал кадр трогательным обращением: «Эмма Тимуровна».