Насыщение кислородом: Реаниматолог объяснил, как барокамера запускает омоложение организма

Процедура гипербарической оксигенации помогает организму восстановить собственные ресурсы, воздействуя на причину многих нарушений — кислородное голодание тканей. Об этом «Чемпионату» рассказал реаниматолог Игорь Гатитулин.

Во время сеанса человек располагается в герметичной лечебной барокамере, где вдыхает 100% медицинский кислород. По словам эксперта, это не лекарственная терапия, а метод, улучшающий обмен веществ на клеточном уровне без побочного воздействия. Уже после нескольких сеансов пациенты отмечают повышение концентрации внимания, улучшение сна, ускорение заживления ран и общее чувство лёгкости.

Гатитулин подчеркнул, что процедура не вызывает аллергических реакций, не влияет на печень или почки и может применяться в сочетании с другими видами лечения и реабилитации. Индивидуальные барокамеры обеспечивают комфорт и минимизируют риск инфекций, что особенно важно для людей с ослабленным иммунитетом.

А ранее Life.ru писал, что в Петербурге впервые применили ультразвук при тромбоэмболии лёгочной артерии. Инновационная методика позволяет быстро стабилизировать состояние, снизить нагрузку на сердце и повысить уровень кислорода в крови.