На Украине паника из-за приближения Армии России к Запорожью: осталось всего 14 км
Times of Ukraine: ВС РФ отделяют от города Запорожье 14 километров
Линия фронта вплотную приблизилась к административному центру Запорожской области, передаёт Times of Ukraine. По данным издания, расстояние от позиций российских сил до городской черты составляет сейчас 14 километров.
В публикации указывается, что российские войска активизировали действия по всей линии соприкосновения, перейдя к этапу весенне-летней кампании. О наращивании интенсивности боевых действий ранее также упоминал Владимир Зеленский.
При этом в Министерстве обороны РФ официальных заявлений относительно перехода к масштабному наступлению на данном участке пока не делали.
Как известно, референдумы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин в Кремле объявил о принятии новых регионов в состав страны и подписал соответствующие договоры.
