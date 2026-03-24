На Украине паника из-за приближения Армии России к Запорожью: осталось всего 14 км

При этом в Министерстве обороны РФ официальных заявлений относительно перехода к масштабному наступлению на данном участке пока не делали.

Как известно, референдумы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин в Кремле объявил о принятии новых регионов в состав страны и подписал соответствующие договоры.