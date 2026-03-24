Милонов пригласил Викторию Боню в Горловку в ответ на призыв «отменить» его

Виталий Милонов ответил на критику Виктории Бони, пригласив телеведущую в Горловку. Депутат Госдумы в беседе с «Газетой.ru» заявил, что модель далека от реалий жизни простых россиян, и выразил готовность лично организовать для неё поездку в ДНР.

Поводом для очередного витка конфликта стал пост Бони в социальных сетях, где она назвала Милонова «уродцем» и поставила под сомнение пользу его многолетней работы в Думе. Телеведущая возмутилась тем, что депутат, по её словам, оскорбляет женщин. Он припомнила его недавние высказывания о россиянках, приезжающих из Дубая, которых надо проверять на СПИД. Она также заявила, что Милонов довёл двух женщин до инсультов, и призвала не допускать в парламент «подобных существ».

Милонов в ответ заявил, что не видит смысла вступать в дискуссию с людьми, чья жизнь далека от понимания обычных граждан. Он отметил, что разговаривать с Боней невозможно, поскольку она живёт в Монако и не понимает «человеческой речи». Если у неё хватит мужества приехать с детьми в Горловку, депутат готов забыть все её высказывания и лично показать ей, как живут нормальные люди с большими семьями.

«Если у неё хватит мужества приехать с детьми пообщаться где-нибудь в районе Горловки, я с удовольствием забуду все её слова. Я, правда, их и не помню. Скажу, что Виктория молодец, такая хорошая. Так что ждём её в Горловке, в социальном центре реабилитации инвалидов», — добавил парламентарий.

Противостояние между парламентарием и моделью длится с 2014 года, когда Милонов выступал против её участия в детской премии, называя Боню «порнодивой». В 2020 году он критиковал её за высказывания о россиянах с низкими зарплатами, а в 2025-м пригрозил «отправить на нары» за пропаганду опасных веществ в соцсетях. Сам депутат в очередной раз подчеркнул, что обличать грех — его христианский долг, и добавил, что похвала со стороны Бони была бы для него худшим признанием.

Ранее народная артистка России Светлана Дружинина раскритиковала Викторию Боню и других современных знаменитостей за показную роскошь и хвастовство. 90-летняя режиссёр назвала поведение телеведущей неприличным. Она заявила, что даже не знает, кто такая Боня, и удивилась её рассказам о квартирах за границей.