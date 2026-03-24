Пятеро украинцев получили до 19,5 года колонии за наркотики в Подмосковье

Мособлсуд приговорил пятерых граждан Украины к срокам от 16,5 до 19,5 лет лишения свободы за организацию нарколабораторий. Как сообщили в пресс-службе суда, фигуранты с 2018 по 2022 год произвели не менее 16 килограммов наркотического средства и 33 килограммов его производного.

В зависимости от роли каждого подсудимые обвинялись в незаконном производстве наркотиков и покушении на сбыт в особо крупном размере, а также в руководстве преступным сообществом и участии в нём. Часть изготовленного вещества злоумышленники расфасовали по тайникам для последующей продажи.

В итоге суд назначил одному из компании наказание в виде 19,5 лет колонии строгого режима со штрафом 2 миллиона рублей. Двое других получили по 18 лет заключения со штрафами 1,5 и 1 миллион рублей соответственно. Четвёртый фигурант приговорён к 17,5 года и штрафу в 1 миллион, а пятый — к 16,5 года и 700 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной и таможенной служб Узбекистана пресекли канал поставки крупной партии наркотиков из Афганистана, предназначенной для отправки в Россию. 72 килограмма гашиша были спрятаны под видом картофеля.