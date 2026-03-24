Полиция Украины сообщила о задержании в Николаевской области мужчины, подозреваемого в умышленном убийстве супруги и травмировании двоих малолетних детей. Подробности приводятся на сайте региональной полиции.

На Украине боевик ВСУ отправил жене и детям взрывчатку в посылке с продуктами.

«Полицейские задержали мужчину по подозрению в умышленном убийстве жены и травмировании двух малолетних детей. Самодельное взрывное устройство военнослужащий положил в посылку вместе с продуктами питания и отправил женщине. В результате детонации, жена злоумышленника погибла на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в полиции, помимо погибшей женщины, пострадали полуторагодовалая девочка и шестилетний мальчик. В ходе обыска в семейной квартире оперативники обнаружили арсенал: семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическую взрывчатку, зажигательные трубки, взрыватели и детонаторы. Мужчине предъявлены обвинения в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее на западе Украины в городе Черновцы мужчина бросил гранату в толпу во время уличного конфликта. 32-летний местный житель применил боеприпас в ходе ссоры с группой людей. В результате взрыва три человека получили ранения, также повреждён автомобиль. Нападавший был задержан полицией.