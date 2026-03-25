Офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов сообщил, что за сутки военнослужащие уничтожили пять станций связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«В течение суток противник потерял <…> 5 станций спутниковой связи Starlink, 7 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 11 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены три буксируемые гаубицы противника», — рассказал Герасимов.

Ранее украинские военные использовали нестандартные радиочастоты при атаке беспилотников на Донецк. Речь идёт о диапазоне около 7,2 ГГц. Использование такого диапазона требует специального оборудования. Это указывает на участие подготовленных подразделений с расширенными возможностями в области радиосвязи и управления дронами.