Блинкен признался, что в детстве считал Владислава Третьяка своим кумиром

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его кумиром в детстве был советский хоккеист Владислав Третьяк. Об этом он рассказал во время дискуссии в институте политики при Гарвардской школе Кеннеди. Блинкен отметил, что в юности занимался хоккеем и был вратарём.

«Моим героем был российский игрок по фамилии Третьяк. Он, вероятно, был величайшим вратарём своей эпохи», — признался экс-госсекретарь США.

По его словам, выбор кумира был связан с личным опытом игры. Он подчеркнул, что ориентировался на сильнейших представителей своей позиции.

Владислав Третьяк остаётся одним из самых титулованных хоккеистов. Он трижды выигрывал Олимпийские игры, десять раз становился чемпионом мира и девять раз — чемпионом Европы. В 1989 году его включили в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто. Международная федерация хоккея позже признала его лучшим игроком XX века и также включила в свой Зал славы. С 2006 года он возглавляет Федерацию хоккея России.

