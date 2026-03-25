Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 05:00

В Харьковской области без вести пропала рота 159-й бригады ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Рота Вооружённых сил Украины (ВСУ) пропала без вести в Харьковской области. Инцидент произошёл между населёнными пунктами Волоховка и Бочково, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Между сёлами Волоховка и Бочково «пропала без вести» практически вся вторая рота 1-го батальона 159-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Источник уточнил, что подразделение понесло серьёзные потери при попытке форсировать реку Волчью. Операция проходила в сложных условиях, что привело к срыву действий. Информация о судьбе военнослужащих уточняется. Официальных данных со стороны украинских структур по этому эпизоду не приводилось.

Живут по 10 дней: Рота ВСУ на Сумщине полностью уничтожена, а на её место бросают насильно мобилизованных
Ранее под Харьковом при попытке форсировать реку Северский Донец пропала без вести рота 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. По данным источников, подразделение практически полностью исчезло в районе села Графское. Анализ некрологов указывал на масштаб потерь среди личного состава. Попытка перехода через реку завершилась неудачей, а судьба части военнослужащих осталась неизвестной.

Антон Голыбин
