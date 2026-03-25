В аэропортах Шереметьево и Калуги отменили план «Ковёр»
Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево и Калуги (Грабцево). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
Ранее более 40 рейсов отменили или задержали в аэропорту Пулково. Задержки затронули 30 рейсов, включая направления в Екатеринбург, Москву и Краснодар. Одновременно отменены 15 вылетов, среди которых рейсы в Москву, Стамбул и Калининград.
