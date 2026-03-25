Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
С самого утра пользователи Telegram столкнулись с перебоями в работе мессенджера. Тысячи жалоб фиксируются на сбои: люди не могут зайти в аккаунт, отправка сообщений зависает, а медиафайлы отказываются грузиться.
Наибольшее количество обращений поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Калужской, Калининградской, Курской и Сахалинской областей. Проблема носит локальный, но достаточно обширный характер.
Неполадки затрагивают преимущественно владельцев гаджетов на базе Android.
