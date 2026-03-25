Путин посмертно наградил орденами Мужества двух инспекторов ДПС
Обложка © Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Глава государства Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденами Мужества сотрудников ГИБДД Ильи Климанова и Максима Горбунова, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.
Лейтенант полиции Илья Климанов (24 года) служил в столичной полиции с октября 2023 года. Лейтенант Максим Горбунов (25 лет) поступил на службу в феврале 2022 года. У него остались супруга и девятимесячная дочь.
Руководство и личный состав главка выражают искренние соболезнования семьям погибших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, в ночь на 24 декабря автомобиль взорвался на юге Москвы. В результате трагедии двое полицейских погибли и двое ранены. Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного парня. Позже недалеко от взорванной машины ДПС нашли тело третьего погибшего. СК уже воссоздал хронологию взрыва, а прокуратура раскрыла подробности гибели офицеров и смертника.
