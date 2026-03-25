«Это не просто бумажка»: За поддельные подписи жильцов предложили наказывать по Уголовному кодексу

В России предложили установить уголовную ответственность за подделку подписей жильцов при голосованиях и оформлении решений управляющих компаний. С инициативой обратился председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков, направивший соответствующее предложение в Госдуму, которое есть в распоряжении Life.ru.

В жалобах граждан указывается, что в ходе голосований в рамках ТОСов, ТСЖ и управляющих компаний нередко происходят попытки фальсификации подписей, подделки подписей жильцов на бюллетенях и в актах, фиктивные протоколы собраний, использование подписей умерших или недействительных граждан, недостоверная идентификация личности голосующего, подмены документов и искажения результатов голосования. Эти нарушения фиксируются в жалобах граждан, зачастую сопровождающихся сравнительным анализом форм подписей, выявлением несоответствий, противоречий между списками и фактами присутствия жильцов, а также свидетельскими протоколами и видеоматериалами. Иван Курбаков Председатель МОО «Отцы рядом»

Действующее регулирование не обеспечивает достаточной защиты граждан, поскольку подобные нарушения чаще рассматриваются в рамках гражданского или административного права. Это, как утверждается, создаёт возможности для злоупотреблений и обхода действующих норм при проведении собраний собственников.

Инициатива предполагает закрепление подделки подписей в бюллетенях и актах голосования как отдельного состава преступления либо как квалифицирующего признака уже существующих статей, включая мошенничество, служебный подлог и злоупотребление полномочиями. При этом степень ответственности предлагается увязывать с размером ущерба и повторностью деяний.

Также предлагается ужесточить контроль за процедурами голосования: ввести обязательную идентификацию участников, использовать аудио- и видеозапись собраний, а кроме того, обеспечить прозрачность списков голосующих и фиксацию подписей. Отдельно говорится о необходимости расширения полномочий следственных органов и прокуратуры для расследования подобных нарушений.

В документе отмечается, что в Жилищном кодексе уже прописаны правила проведения общих собраний и взаимодействия жильцов с управляющими организациями, однако отсутствие уголовной ответственности за фальсификации, по мнению авторов инициативы, снижает эффективность защиты прав собственников и позволяет подменять реальное волеизъявление формальными решениями.

Ранее Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, который вводит уголовную ответственность за изготовление и использование поддельных медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию. Инициатива была внесена группой из 427 депутатов.