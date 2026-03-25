Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 09:07

В Нижегородской области загорелось кафе на площади 400 квадратов

Обложка © МАХ / ГУ МЧС по Нижегородской области.

В селе Богоявление Нижегородской области произошло возгорание в кафе. По данным ГУ МЧС по региону, пожар охватил крышу здания на площади 400 квадратных метров.

Сообщение о происшествии поступило из Дальнеконстантиновского округа, где на улице Шоссейной загорелось указанное заведение. К моменту прибытия первых пожарных расчётов пламя уже распространилось по кровле на указанной площади.

Пожар обошёлся без жертв. В ликвидации возгорания задействованы 12 сотрудников и 5 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Астрахани при пожаре в жилом доме погибли три человека. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание. Точные выводы будут сделаны по итогам проверки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar