В Нижегородской области загорелось кафе на площади 400 квадратов

В селе Богоявление Нижегородской области произошло возгорание в кафе. По данным ГУ МЧС по региону, пожар охватил крышу здания на площади 400 квадратных метров.

Сообщение о происшествии поступило из Дальнеконстантиновского округа, где на улице Шоссейной загорелось указанное заведение. К моменту прибытия первых пожарных расчётов пламя уже распространилось по кровле на указанной площади.

Пожар обошёлся без жертв. В ликвидации возгорания задействованы 12 сотрудников и 5 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Астрахани при пожаре в жилом доме погибли три человека. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание. Точные выводы будут сделаны по итогам проверки.