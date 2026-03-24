В Нижнем Новгороде локализовали пожар в промзоне на 1,5 тысячи «квадратов»

В Нижнем Новгороде локализовали пожар в промзоне площадью 1,5 тысячи «квадратов». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло на улице Федосеенко, 59. Горела резина на открытой площадке и рядом стоящее здание автосервиса.

Информации о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают работать на месте.