23 марта, 23:50

В Нижнем Новгороде локализовали пожар в промзоне на 1,5 тысячи «квадратов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski

В Нижнем Новгороде локализовали пожар в промзоне площадью 1,5 тысячи «квадратов». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло на улице Федосеенко, 59. Горела резина на открытой площадке и рядом стоящее здание автосервиса.

Информации о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают работать на месте.

Двое малышей погибли при пожаре в Курганской области

Ранее сообщалось, что в подмосковном посёлке Лунево в Химках сотрудники МЧС России тушат цех по производству мебели. На данный момент пожар локализован на площади 960 квадратных метров. Также в ночь на вторник два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Черкесске. Возгорание произошло в жилом здании на улице Лободина. Из дома вывели 60 человек, ещё четверых спасли с применением специальных устройств.

