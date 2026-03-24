В Нижнем Новгороде локализовали пожар в промзоне на 1,5 тысячи «квадратов»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski
В Нижнем Новгороде локализовали пожар в промзоне площадью 1,5 тысячи «квадратов». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло на улице Федосеенко, 59. Горела резина на открытой площадке и рядом стоящее здание автосервиса.
Информации о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают работать на месте.
Ранее сообщалось, что в подмосковном посёлке Лунево в Химках сотрудники МЧС России тушат цех по производству мебели. На данный момент пожар локализован на площади 960 квадратных метров. Также в ночь на вторник два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Черкесске. Возгорание произошло в жилом здании на улице Лободина. Из дома вывели 60 человек, ещё четверых спасли с применением специальных устройств.
