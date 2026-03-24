В Черкесске при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Черкесске. Возгорание произошло в жилом здании на улице Лободина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным ведомства, сотрудники МЧС ликвидировали пожар и провели эвакуацию жильцов. Из дома вывели 60 человек, ещё четверых спасли с применением специальных устройств. Во время тушения пожарные обнаружили тела погибших.

«Были эвакуированы 60 человек, с помощью спасустройств подразделениями МЧС России спасены 4 человека. К сожалению, во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины», — говорится в сообщении.

В прокуратуре города сообщили, что начали проверку по факту пожара. Следственные органы также проводят процессуальную проверку. Специалисты устанавливают причины возгорания и обстоятельства происшествия.

