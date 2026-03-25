Плюшевая игрушка Ждун «подставила» бар в Шереметьево на 2 млн рублей

Ирландский бар Shannon’s Irish Bar в аэропорту Шереметьево был оштрафован на два миллиона рублей за незаконное использование образа популярной мягкой игрушки Ждуна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Представители компании «Си Ди Лэнд контакт», владеющей правами на Ждуна в России, обнаружили в баре фигуру персонажа, одетого в фартук и держащего меню. По мнению правообладателя, бар использовал образ Ждуна в коммерческих целях, что привело к судебному иску с требованием компенсации в размере около четырёх миллионов рублей.

Тем не менее, вышестоящий суд удовлетворил заявленные требования лишь в ограниченном объёме. В свою очередь, ответчик выразил несогласие с наложенными санкциями. Представители заведения стремились к уменьшению размера присужденной компенсации до пятисот тысяч рублей, однако данная цель не была достигнута.

Авторство скульптуры Ждуна принадлежит нидерландской художнице Маргрит ван Бреворт. Впоследствии права на коммерческое использование данного персонажа были переданы компании «Си Ди Лэнд контакт». В июне 2025 года стало известно, что художница лишена возможности получать авторские отчисления в связи с ограничениями, введенными против РФ.

Ранее сообщалось, что оренбургский ресторан оштрафовали за рекламу с хинкали вместо куполов храма. Судья пришёл к выводу о том, что использованное изображение грубо нарушило религиозные чувства верующих христиан, в связи с чем было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.