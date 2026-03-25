Минтранс анонсировал первый тестовый полёт беспилотника между Россией и Китаем. Событие запланировано на лето 2026 года в Благовещенске.

В рамках полёта дроны, оформленные как Жар-птица и Феникс, стартуют с набережных обеих стран, пересекут границу и встретятся в воздухе.

Минтранс отметил, что рассматривается возможность запуска беспилотных грузоперевозок по международному транспортному коридору «Приморье-2». Этот коридор играет ключевую роль в мультимодальном грузовом сообщении между странами.

Ранее министр иностранных дел КНР назвал отношения Китая и России прочными, как гора. Ван И добавил, что такого уровня отношений удалось достичь благодаря равноправию, взаимному уважению и обоюдной выгоде.